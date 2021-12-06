Москва, 6 декабря, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, вероятно, сумеет успокоить своего американского коллегу Джо Байдена во время переговоров по видеосвязи. Об этом 6 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Мир

«Главный итог переговоров мы уже примерно знаем. Путин успокоит старика Байдена, который болен, переживает, у него все путается в голове, он постоянно на чеку, ждет ударов. Владимир Владимирович в свойственной ему дипломатической и вежливой манере успокоит Джо, чтобы тот не нервничал», — сказал Коротченко.

Военный эксперт отметил, что США, как и Россия, является ядерной державой, и поэтому состоянию глав этих государств следует уделять большое внимание.