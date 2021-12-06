Ставрополь, 6 декабря, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Ставропольском крае могут перенести сроки зимних школьных каникул. Власти региона рассмотрят возможность начала каникул на неделю раньше. Поручение ответственным ведомствам рассмотреть этот вопрос отдал 6 декабря в ходе заседания краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

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«Поручил рассмотреть вариант начала школьных каникул на неделю раньше обычного. Это, как и в случае с осенними каникулами, поможет увеличить противоэпидемическую паузу, прервать цепочки заражения», — написал губернатор на своей странице в Instagram.

Напомним, на Ставрополье в последние недели отмечается снижение заболеваемости COVID-19. Ежедневно выявляются не более 460 новых случаев заражения коронавирусом, снижается смертность, уменьшилась потребность в большом количестве мест в ковидных госпиталях.

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