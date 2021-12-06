Барнаул, 6 декабря, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 6 декабря 2021 года прививки от коронавируса получили 1 068 018 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие выходные (4−5 декабря 2021 года) прирост вакцинированных составил 17 814 человек. Это на 3304 меньше, чем неделей ранее, следует из данных оперштаба.

Zdrav.nso.ru Вакцина «КовиВак»

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Из общего числа привитых 124 255 жителей региона получили первую прививку (на 7216 меньше за выходные). Неделей ранее таковых было на 2846 человек больше.

Число полностью привитых граждан составляет 895 049 человек (+23 484 за выходные получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Это на 8224 больше, чем неделей ранее.

Также известно о 48 714 ревакцинированных (+1546 за выходные). Это на 1666 меньше, чем неделей ранее.

Ранее власти заявляли, что к 20 декабря количество вакцинированных в Алтайском крае может перевалить за миллион.

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