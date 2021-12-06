Катовице, Польша, , 14:33 — REGNUM В польском Катовице 6 декабря начался пятидневный Цифровой саммит ООН IGF 2021. На мероприятие зарегистрировались более пяти тысяч участников со всего мира. Запланировано более 300 панелей, семинаров и дебатов. Об этом сообщает Polskie Radio.

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Уполномоченный представитель польского правительства по вопросам цифрового саммита ООН Кшиштоф Шуберт напомнил во время своего выступления на открытии форума, что это мероприятие проводится уже в 16-й раз.

«Конференция посвящена вопросам цифровизации, более того — цифровой трансформации, экономике, технологиям. Это интересное мероприятие, которое значительно преобразовалось. Сегодня мы не говорим только об управлении интернетом, но и обо всем, что происходит сейчас в цифровом мире», — сказал Шуберт.

Чиновник напомнил, что лозунг мероприятия этого года — «Интернет объединяет».

Сообщается, что в понедельник, 6 декабря, пройдут дебаты, среди прочего, об экономике после пандемии, умных городах и социально ответственном бизнесе. В обсуждениях примут участие представители ООН и министры, ответственные за цифровизацию.

Во вторник, 7 декабря, в мероприятии примут участие премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и заместитель генерального секретаря ООН Лю Чжэньмин.