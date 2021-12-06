Ижевск, 6 декабря, 2021, 14:29 — ИА Регнум. В субботу, 4 декабря, температура воздуха в Удмуртии обновила рекорд, установленный 60 лет назад. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

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Так, на метеостанции Ижевск была зафиксирована температура на уровне +3,3°С, в 1961 году 4 декабря было +2,5°С.

В целом на территории республики столбики термометров в этот день колебались в диапазоне +2…+3,5°С.

Отметим, что в последующую ночь в регион пришел настоящий мороз с температурой — 17… — 23 °C. Причем предстоящей ночью, на 7 декабря, может похолодать до — 23… — 28 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря в Удмуртии обновился температурный рекорд, который держался с 1991 года. температура воздуха в республике поднялась до рекордных +2…+2,9°С. На метеостанции Ижевск максимальная температура воздуха достигла значения +2,4°С. Предыдущий рекорд был зафиксирован на уровне +2,2°С.

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