Стокгольм, , 14:17 — REGNUM Между Швецией и Норвегией усугубляется конфликт после того, как спрос на электроэнергию увеличился во время недавнего энергетического кризиса. Обе страны перекрыли друг другу энергоснабжение. Об этом 6 декабря сообщило новостное агентство Bloomberg.

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Сначала власти Швеции лишили Норвегию возможности использовать шведские сети для передачи энергии от различных производителей в регионе, на что Норвегия ответила, отключив Швецию от электричества, производимого у себя в стране.

«Это не очень хорошая новость», — прокомментировал Кристиан Хольц, консультант по вопросам энергетики компании Merlin & Metis.

Отмечается, что конфликт касается линий электропередач, которые проходят через обе страны и помогают Европейским странам распределять возобновляемую электроэнергию. В обычных случаях электроэнергия активно циркулирует между двумя странами, когда цены повышаются значительно, передачу электроэнергии можно остановить вручную, что и было сделано.

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