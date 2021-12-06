Чита, 6 декабря, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 6 декабря 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 89 937 (+947 за минувшие выходные 4−5 декабря 2021 года).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вместе с тем 76 212 пациентов (+930 за выходные) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1980 человек (+28 за выходные).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 174 находятся в тяжёлом состоянии, 63 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на ухудшение статистики, в Забайкальском крае введены карантинные послабления.

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