Магас, 6 декабря, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В Ингушетии планируют объявить конкурс на участие в программе «Земский учитель» в 2022 году для семи педагогов. Об этих планах властей сообщила министр образования и науки региона Эсет Бокова.

ИА REGNUM Учитель

«В этом году вакансии образовались в городах Сунжа, Карабулак, а также в предгорных селах Мужичи, Аршты, Галашки, Алхасты по специальностям информатика, русский язык, физическая культура и четыре вакансии по математике. В 2022 году будет выделена субсидия на семь вакансий, рассмотрены будут представленные вакансии по районам», — цитирует министра ТАСС.

По словам Боковой, в 2021 году в конкурсе на участие в программе «Земский учитель» приняли участие 59 человек. Все необходимые условия при этом соблюли лишь 17 педагогов. При этом отбирались для работы в отдаленных районах всего семь человек. Отметим, в 2021 году «Земский учитель» в Ингушетии реализовывалась впервые.