Тюмень, 6 декабря, 2021, 14:02 — ИА Регнум. В Тюменской области количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 2952 человека. Об этом 6 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сутками ранее число скончавшихся составляло 2939 — на 13 человек меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Тюменской области на 6 декабря подтвердили 82 432 случая заражения коронавирусом, вылечились 64 184 тюменца.