Оренбург, 6 декабря, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В Оренбургской области, по состоянию на 3 декабря, выявили 290 новых заражений коронавирусом, что на пять меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Оренбуржье зафиксировано 102 845 случаев заражения. На 100 тыс. населения приходится 5247,41 факта COVID-19.

Выздоровели 86 926 оренбуржцев. В настоящее время лечение в больницах получают 942 пациента с коронавирусной инфекцией. В тяжёлом состоянии находятся 379 пациентов. На искусственной вентиляции лёгких — 66 человек, еще 672 пациента получают кислородную поддержку.

Жертвами заболевании стали 3227 оренбуржцев. За последние сутки умерли 11 человек.