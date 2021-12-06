Джакарта, 6 декабря, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Правительство Индонезии получило 1 932 000 доз вакцины AstraZeneca, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина AstraZeneca

В настоящее время в стране насчитывается 395 544 580 доз вакцины против коронавируса.

По словам представителя министерства здравоохранения Индонезии, власти надеются к концу года привить от коронавируса 60% населения страны.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии объявило, что 99 009 581 житель страны прошли полную вакцинацию против коронавируса.