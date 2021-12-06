София, 6 декабря, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Редакционный коллектив крупнейшей оппозиционной газеты Болгарии — «Труд» — объявил о начале забастовки в знак протеста против давления со стороны местных властей. Об этом 6 декабря сообщило Болгарское национальное радио со ссылкой на источники.

Nathan Keirn Протест

Как утверждают участники акции, напряжение возникло после того, как полиция попыталась опечатать редакционные помещения по иску министерства культуры Болгарии.

По некоторым данным, редакция задолжала государству несколько тысяч левов за аренду здания в центре Софии. В то же время, по словам главного редактора «Труда» Петьо Блыскова, газета полностью рассчиталась по финансовым долгам, а по указанному иску внесено обжалование. Апелляция юристов издания будет рассмотрена не ранее февраля 2022-го года.

«Пусть приставы придут и выдворят нас, чтобы все видели, как болгарские чиновники вместе с правоохранителями терроризируют нашу газету», — заявил П. Блысков.

Представители коалиции «ГЕРБ — СДС» официально обратились к президенту Болгарии Румену Радеву с просьбой вмешаться в сложившуюся ситуацию. При этом глава государства порекомендовал коалиционерам самостоятельно оплатить все счета газеты.