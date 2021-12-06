Томск, 6 декабря, 2021, 13:40 — ИА Регнум. По состоянию на 6 декабря в Томской области подтверждён 57 201 случай заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки COVID-19 диагностировали у 215 жителей региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперштабе.

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Выздоровели за сутки в Томской области 194 человека. За всё время коронавирус победили 41 404 томича.

Напомним, 5 декабря в регионе было подтверждено 222 случая заражения коронавирусом, выздоровели 192 человека.