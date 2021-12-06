Тюмень, 6 декабря, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки обнаружено 307 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 декабря сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 309 случаев.

С начала пандемии в Тюменской области на 6 декабря подтвердили 82 432 случая заражения коронавирусом, вылечились 64 184 тюменца.