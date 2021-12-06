Тамбов, 6 декабря, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В Тамбовской области 6 декабря подтверждено 212 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 55 тыс. 919 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 52 тыс. 493 пациента, в том числе 87 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1479 человек. 11 новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.