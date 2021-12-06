Владимир, 6 декабря, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Во Владимирской области 6 декабря подтверждено 310 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 74 тыс. 313 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 56 тыс. 575 пациентов, в том числе 231 человек — за последние сутки.

За весь период скончался 2701 человек. За последние сутки подтверждено 29 новых летальных случаев.