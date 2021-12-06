Вологда, 6 декабря, 2021, 13:28 — ИА Регнум. За последние сутки в Вологодской области коронавирус был выявлен у 368 человек, сообщает оперштаб.

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По данным штаба, от ковида скончались 13 пациентов, всего с начлаа пандемии жертвами инфекции стали 2657 жителей Вологодчины.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря в России число больных ковидом пополнили 32 136 человек, 1184 ковид-пациентов скончались.