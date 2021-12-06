Сыктывкар, 6 декабря, 2021, 13:23 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми число больных ковидом пополнили 279 человек, выздоровели — 60. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольший прирост заболевших отмечен в Сыктывкаре — 74 случай и Ухте — 50. Всего на лечении находятся 8 314 жителей республики.

По данным штаба, 5 декабря в Коми жертвами ковида стали три человека, общее число жертв инфекции выросло до 2350.