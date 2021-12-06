Архангельск, 6 декабря, 2021, 13:16 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 353 человек. Об этом кореспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В списке заболевших — 134 архангелогородца, 41 северодвинец, 30 жителей Коряжмы, 29 жителей Няндомского района, 17 — Новодвинска, 15 — Каргопольского округа. Новые случаи заболевания выявлены также в Котласе, Мирном и других муниципалитетах.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 32 136 человек, 1184 ковид-пациента скончались.