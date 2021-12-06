Ульяновск, 6 декабря, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В Ульяновской области за последние сутки число пациентов, которые победили коронавирус, превысило количество вновь выявленных случаев заражения. Такие обновлённые данные приводит федеральный оперштаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 6 декабря, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 113 449 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — у 336 жителей.

Вылечились 106 453 пациента, что составляет 93,83% от общего числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом. В том числе за последние сутки вылечились 530 человек.

Напомним, жертвами пандемии в Ульяновской области стало 3461 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря на заседании Законодательного собрания Ульяновской области обсудят федеральные законопроекты о введении QR-кодов на территории всей страны. Речь идёт о цифровых пропусках для посещения общественных мест и проезда на транспорте. Глава фракции КПРФ Владимир Кузин перед началом заседания предложил по данному вопросу проводить голосование «не публично», чтобы депутаты могли высказать мнение «не по указке, а по личным убеждениям».