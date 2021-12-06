Уфа, 6 декабря, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Праздничные новогодние мероприятия в школах и детских садах Башкирии должны проводится только для одного класса или группы. Об этом 6 декабря сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школьники

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«В условиях распространения новой коронавирусной инфекции праздничные мероприятия должны проводиться только для одного класса или группы, чтобы исключить встречи в одном помещении детей из разных групп и возможность предотвратить возникновения новых очагов», — сообщила Казак.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии посещение праздничных мероприятий родителями возможно при наличии у них QR-кода, подтверждающего завершенную вакцинацию от COVID-19 или ранее перенесенное заболевание.