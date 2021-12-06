Барнаул, 6 декабря, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Пока единоросс, зампред Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) Денис Голобородько рапортует, что законопроект по QR-кодам для отзыва направили муниципалитетам и большинство муниципальных образований поддержали инициативу, муниципалитеты в глаза не видели и не знают, что с них собирают отзывы, пишет сегодня, 6 декабря, телеграм-канал «Алтайские крайности» и приводит письма читателей:

Mos.ru Е. Самарин QR-код

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«К главам сельсоветов Первомайского района проект не поступал. Никто нашего мнения слышать не хочет на самом деле, как всегда, просто сотрясание воздуха».

«С нами в Немецком районе QR-коды с главами тоже не обсуждали» Короче до сельсоветов проект не дошел, застрял где-то на уровне районов. А районы, зависимые от администрации, единогласно законопроект поддержали».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря депутаты Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) готовятся рассмотреть правительственные законопроекты о QR-кодах и решить, стоит ли признавать их принятие целесообразным.

Решающими могут стать четыре голоса от «Коммунистов России». Дело в том, что по итогам единого дня голосования коммунисты Алтайского края лишили «единороссов» краевого парламента абсолютного большинства.

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