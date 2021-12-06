Ульяновск, 6 декабря, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Ульяновской области зарегистрированы очередные летальные исходы от осложнений, вызванных после заражения коронавирусом. Такие сведения приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 6 декабря, с начала пандемии в Ульяновской области умер 3461 ковидный больной. Из них за последние сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом.

Напомним, что 4 декабря в регионе умерли 12 заболевших ковидом, 3 декабря — 11. Наибольшее число жертв коронавируса за последние три недели зарегистрировано 23 ноября, когда умерли 18 человек.

Отметим, что 6 декабря на заседании Законодательного собрания Ульяновской области обсудят федеральные законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании регионального парламента экс-коммунист Матвей Володарский предложил прекращать «нагонять жути с вакцинацией и кодами», назвав цифровые пропуска «сегрегационными мерами».