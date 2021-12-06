Омск, 6 декабря, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки выявлено 576 носителей коронавируса, в том числе 484 человека лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 декабря в областном минздраве.

Bryanskobl.ru Больничная палата с аппаратом ИВЛ

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По данным федерального оперштаба, за всё время в Омской области COVID-19 диагностировали у 118 041 человека. Выздоровели за сутки 132 жителя региона, за весь период — 94 262.

Напомним, 5 декабря в регионе был выявлен 581 носитель коронавируса, выздоровели 814 человек.