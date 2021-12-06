Барнаул, 6 декабря, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Известие ВОЗ о лёгком течении COVID-19 при заражении «Омикроном» не прошло незамеченным в Алтайском крае. В частности, телеграм-канал «Алтайские крайности» 6 декабря пишет о том, что если предположение о скорой кончине пандемии будет верным, то далеко не все будут рады этому обстоятельству:

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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»Немного про тот самый, изначально очень вызывавший панику штамм «Омикрон», с которым многие теперь связывают надежды на окончание пандемии. Что-то подсказывает, что если он реально окажется таким, каким его рисуют (то есть неопасным для носителя, но очень заразным и вытесняющим за счет этого иные штаммы), то очень многие будут этому совсем не рады.

Почему? Потому что выходить из ковидных ограничений будет едва ли не тяжелее, чем внедрять их. Тут вам и необходимость вернуть свободу собраний (ну, в той мере, в какой она была до пандемии), и вопрос развала медицины (который пандемия отлично подсветила), и вопрос кодов и вакцинации (столько сил вбухано, произведены миллионы доз, и куда их теперь девать?) и куча всего еще.

Так что даже если «Омикрон» окажется спасителем, наши (да и не только наши) власти будут тянуть с объявлением финиша пандемии настолько долго, насколько это вообще возможно. Ну и да, вопрос компетентности властей в целом будет самым важным, опять же. По всему миру.

Надо ли было городить огород с локдаунами и кодами, если реально закончит пандемию не вакцина, а естественный ход вещей? Почему где-то высоченная, а где-то низкая смертность? Можно ли вообще доверять гражданам, чья борьба с бедствием обернулась, в основном, потерей денег и нервов? В общем, будет интересно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения обнародовала неожиданные данные: «Омикрон», выявленный уже в нескольких десятках стран мира, до сих пор не вызвал ни одной смерти. Как пояснил специалист-вирусолог, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, если версия о том, что «Омикрон» не способен вызывать тяжёлых последствий заболевания подтвердится, можно будет считать, что пандемия закончена.

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