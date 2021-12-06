Москва, , 12:44 — REGNUM На певца и шоумена Филиппа Киркорова составлено 90 протоколов за неуплату им штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

Филипп Киркоров Цитата из видео на YouTube

«К мировому судье судебного участка №422 Таганского района г. Москвы поступило 90 административных материалов, возбужденных на основании протоколов об административных правонарушениях… в отношении Киркорова Филиппа. Судебные заседания назначены на 14 декабря», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

При этом по каждому из указанных протоколов певцу грозит административный штраф в двукратном размере от неуплаченной суммы, но не менее одной тысячи рублей, или административный арест на срок до 15 суток, или обязательные работы на срок до 50 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что согласно статистике ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 40% учащихся автошкол Северной столицы не сдали на права по новым правилам.