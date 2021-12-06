Пенза, 6 декабря, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Туман с видимостью 500 метров и менее ожидается в Пензенской области 7 декабря. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону со ссылкой на Гидрометцентр.

cafepampas Туман

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В течение суток на территории Пензенской области осадков не предвидится. Температура воздуха ночью составит —7…— 9 °C, днем потеплеет до 0…—2 °C.

Небольшой снег возможен в ночь на 8 декабря, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха в темное время суток составит 0…—5 °C, днем — +3… —2 градуса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Московский регион 6 декабря окажется в зоне холодного атмосферного фронта.

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