Красноярск, 6 декабря, 2021, 12:41 — ИА Регнум. За последние сутки в Красноярском крае умерли 33 пациента с коронавирусом, сообщили 6 декабря в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусная больница

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С начала пандемии в Красноярском крае скончался уже 7691 пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 декабря в регионе выявлено 157 038 носителей коронавируса, выздоровели 140 626 человек.