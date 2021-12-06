Якутск, 6 декабря, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Жительница Усть-Янского района Якутии распространяла через мессенджер ложные сведения о вакцинации. На якутянку завели дело по статье 13.15 КоАП РФ (Злоупотребление свободой массовой информации), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря в пресс-службе УМВД по республике.

Álvaro Ibáñez Мессенджеры

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По инциденту проводится проверка, составлен протокол об административном нарушении. Женщине грозит штраф от 30 до 100 тыс рублей. Возможна конфискация электронных устройств, с которых женщина рассылала сообщение.

В МВД констатировали, что такие случаи участились. Под видом достоверной информации через интернет в республике распространяются ложные сведения о вакцинации против коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии ищут через социальные сети тех, кто агрессивно высказывается против прививок от COVID-19. В одной из WhatsApp-групп жителей республики призывали к насильственным действиям в отношении врачей.