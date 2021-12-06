Москва, 6 декабря, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича не будут участвовать в процессе в Верховном суде по рассмотрению кассационной жалобы на приговор о признании его виновным в государственной измене. Об этом сообщили 6 декабря в пресс-службе адвокатского объединения «Авер Лекс».

ВАДИМ ЧУПРИНА Виктор Янукович

В объединении, представляющем интересы Януковича, рассказали, что экс-президент отозвал своих адвокатов от участия в этом деле из-за незаконных действий со стороны Верховного суда Украины. Дело о госизмене Януковича связано с потерей Украиной Крыма.

По словам адвоката Виталия Сердюка, возможности защиты в настоящее время ограничивает и Верховный суд, и невозможность встретиться с клиентом и обеспечить его участие в судебных заседаниях. В связи с этим Янукович отозвал адвокатов от участия в деле о госизмене. Он поручил защитникам сконцентрироваться на донесении его позиции до международных институций, в том числе до ЕСПЧ, а также на делах, связанных с событиями на Майдане.

Адвокат подчеркнул, что Верховный суд в ходе последних заседаний отказывал на све доводы и ходатайства защитников без каких-либо законных оснований. Януковича не допустили к законной процедуре участия в деле, он не ознакомлен с материалами кассационного производства.

Как сообщало ИА REGNUM, Янукович покинул Украину после госпереворота в 2014 году. После этого правоохранительные органы возбудили против него ряд уголовных дел.

Читайте также: Защита Януковича опровергла слухи о новых обвинениях в адрес своего клиента