Ханты-Мансийск, 6 декабря, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Югре количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 1771. Об этом 6 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сутками ранее число скончавшихся составляло 1762 — на 11 человек меньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в ХМАО на 6 декабря подтвердили 90 844 случая заражения коронавирусом, вылечились 83 084 человека.