Липецк, 6 декабря, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Липецкой области 6 декабря подтверждено 352 новых случая заражения коронавирусом — на шесть меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

Всего на территории региона было выявлено 76 тыс. 827 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 69 тыс. 315 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 197 — за последние сутки.

За весь период скончались 2499 человек. 11 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.