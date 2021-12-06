Душанбе, , 12:25 — REGNUM Воздушный удар условного противника в ходе учений в Таджикистане отразили расчеты российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

ЗРК С-300 Vitaly V. Kuzmin

«Расчеты зенитного ракетного комплекса С-300ПС 201-ой военной базы, дислоцированной в Таджикистане, отразили воздушный удар условного противника по российским военным объектам в ходе проведения учения», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе учений были отработаны сложные задачи по поиску и захвату воздушных целей на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций. После этого на малых высотах, на которых воздушными объектами противника использовались для прикрытия рельеф местности, были выполнены электронные пуски зенитных управляемых ракет.

Кроме того, уточняется, что в общей сложности было проведено десять условных пусков по воздушным целям, имитировавших современные средства воздушного нападения с различных направлений и на различных высотах. При этом отмечается, что в маневрах принимали участие порядка 100 военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее для проведения первых в новом периоде обучения мероприятий по боевой подготовке в акваторию Японского моря вышли фрегат «Маршал Шапошников» и корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России.