Чебоксары, 6 декабря, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Чувашии вторые сутки подряд регистрирует одинаковое количество случаев заражения, также подтверждены очередные летальные исходы. Это следует из данные оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Ремонт в одной из больниц Чувашии

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По данным на 6 декабря, в Чувашии лабораторно подтверждено ещё 145 случаев заражения — такое количество жителей заражается коронавирусом вторые сутки подряд. Всего с начала пандемии в республике официально выявлено 43 840 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Вылечились в республике 38 315 пациентов, из них за последние сутки выздоровели 116 человек. Таким образом, доля выздоровевших составила 87,4%.

Пандемия унесла жизни ещё 20 ковидных больных. Всего в Чувашии умерли 3417 пациентов с коронавирусом.

Отметим, что 7 декабря в Чувашии состоится внеочередное заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на котором, в частности, будет рассмотрен вопрос проведения новогодних мероприятий. Не исключается, что в новый год в республике запретят работать кафе и ресторанам.