Майкоп, 6 декабря, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В Адыгее в прошедшие выходные был зафиксирован самый высокий показатель суточного прироста числа пациентов с COVID-19 за всю пандемию. По данным федерального оперативного штаба, за 4 декабря подтвердились тесты на коронавирус у 110 человек, в воскресенье 5 декабря было выявлено еще 106 пациентов с этой опасной инфекцией.

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Общее число заболевших в республике достигло 24 807 человек. Из них сумели справиться с болезнью 20 687 пациентов, в том числе за прошедшие выходные — 82 человека. В настоящее время на лечении от COVID-19 находятся 3440 жителей Адыгеи.

Не удалось спасти врачам за все время 680 жителей региона. За прошедший день скончались четверо пациентов, днем ранее — еще трое.