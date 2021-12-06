Красногорск, 6 декабря, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье растет. Об этом свидетельствует опубликованная 6 декабря статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 2215 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 119 случаев больше аналогичного показателя 5 декабря. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 2096 человек, а днем ранее — у 2075 жителей Подмосковья.

Отметим, что всего 6 декабря в России было выявлено 32 136 новых случаев заражения коронавирусом.