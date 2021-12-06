Йошкар-Ола, 6 декабря, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 6 декабря выявили 122 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 123 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 27 034 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего выздоровели с начала пандемии 22 206 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 109 человек. 819 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне от COVID-19 скончались десять жителей республики, за минувшие сутки было зарегистрировано 11 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 4009 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получают 442 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находится 791 человек, из них у 771 — пневмония, 35 человек подключена к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 32 пациента, при этом госпитализированы 47 жителей Марий Эл.