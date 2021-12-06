Варшава, 6 декабря, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Польши рассчитывают, что президента США Джо Байден в ходе намеченных на 7 декабря переговоров с президентом России Владимиром Путиным проявит твердость. Об этом 6 декабря заявил главы польского МИД Марчин Пшидач в эфире Польского радио.

Министерство иностранных дел Польши Заместитель государственного секретаря МИД Польши Марчин Пшидач

Как отметил Пшидач, Байден был одним из «архитекторов расширения» Североатлантического альянса (НАТО) в восточном направлении в 1990-е годы, а также являлся вице-президентом США, когда бывший американский лидер Барак Обама принимал решение о расширении влияния НАТО в Европе.

«Я надеюсь, что во время завтрашнего разговора Байден проявит себя в качестве твердого переговорщика, который будет посылать соответствующие сигналы», — сказал он.

При этом замглавы МИД Польши указал, что, по его мнению, США не нужно обсуждать так называемые «красные линии», о которых ранее говорил российский лидер.

«Я убежден, что ни Джо Байден, ни западный мир вообще не согласится с тем, что это Владимир Путин очертит Западу границы возможного сотрудничества», — добавил Пшидач.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря в Белом доме подтвердили, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом пройдут 7 декабря в формате видеосвязи.