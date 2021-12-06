Москва, 6 декабря, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Амельченкова («Единая Россия») обратилась к главам 46 регионов с предложением учредить знаки отличия для волонтёров, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Подготовила депутатские запросы главам 46 субъектов РФ с предложением учредить региональные награды для волонтёров», — сказала Амельченкова.

На федеральном уровне знак отличия «За благодеяние» появился по решению главы государства в 2020 году. Награда вручается также за вклад в развитие добровольческой деятельности, реализацию социально значимых проектов. Уже 39 субъектов РФ учредили региональные профильные награды.