В Пензенской области за сутки выявили 357 носителей коронавируса
Пенза, 6 декабря, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки зарегистрировали 357 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 597 человек. Приводит обновленные данные по состоянию на 6 декабря общероссийский оперативный штаб.
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Накануне в регионе заболели 362 жителя. За все время наблюдения в Пензенской области выявлено 93 986 случаев заражения коронавирусом.
Выздоровели 67 744 ковид-пациента, в том числе за сутки — 597 человек.
От COVID-19 скончались 4333 пациентов, из них 16 — за прошедший день.
Как сообщало ИА REGNUM, в России общее число подтверждённых исследованиями случаев заражения коронавирусом с начала пандемии достигло 9 833 749.
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