Псков, 6 декабря, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Псковской области уровень заболеваемости COVID-19 за минувшую неделю снизился на 19%. Об этом 6 декабря сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.Всего с начала пандемии в Псковской области подтверждено 67 304 случаев заражения коронавирусом, из них 185 — за прошедшее воскресенье, столько же было и в предыдущий день. Выздоровели 58 833 человека из ранее заболевших, в том числе 121 из них был выписан с больничного за минувший день.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От COVID-19 в Псковской области умерло 1117 человек, в том числе шесть летальных случаев было зарегистрировано 5 декабря, что на два меньше, чем днем ранее.

Кроме того, еще 7,5 тыс. местных жителей сделали прививку от коронавируса. На данный момент 62% взрослых псковичей вакцинированы от COVID-19.