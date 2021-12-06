Ещё 215 жителей Югры за сутки заразились коронавирусом
Ханты-Мансийск, 6 декабря, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 6 декабря обнаружено 215 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Днём ранее число выявленных за сутки больных с COVID-19 в регионе составляло 221.
С начала пандемии в ХМАО на 6 декабря подтвердили 90 844 случая заражения коронавирусом, вылечились 83 084 человека.