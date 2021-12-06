Ставрополь, 6 декабря, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Ставропольском крае стабилизировалась эпидситуация по коронавирусу. Показатели заболеваемости и смертности в регионе перестали расти. Глава краевого минздрава Владимир Колесников сообщил о нахождении региона на так называемом плато.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Вот сейчас мы снова находимся на плато. Как долго продлится оно, зависит уже только от нас», — приводит слова министра ГТРК «Ставрополье».

Как отметил Колесников, дальнейшее развитие ситуации зависит от того, как граждане будут соблюдать меры предосторожности, а также от темпов вакцинации.

По данным, которые привел 6 декабря губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, за прошедшие сутки в крае подтвержден коронавирус еще у 451 жителя. За этот же день выздоровели 159 человек, не удалось спасти врачам 33 пациента. Число привитых за сутки составило 2424 человека.