Митилини, Греция, 6 декабря, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск подверг критике страны, которые отказались принимать мигрантов, и неадекватную политику Европейского союза по решению проблемы миграции. Своими взглядами на вопрос мигрантов понтифик поделился, выступая в греческом городе Митилини, где он посетил мигрантов в Центре приема и идентификации. Об этом сообщает AMNA 5 декабря.

Папа Франциск

Глава Католической церкви сказал, что за пять лет, прошедших с его последнего визита на остров Лесбос вместе с Вселенским Патриархом Варфоломеем и главой Греческой Православной Церкви в Греции Иеронимом, мало что изменилось в вопросе миграции. Несмотря на усилия добровольцев и старания населения острова, Греция, как и другие страны, «находится в трудном положении, и в Европе есть люди, которые настаивают на том, чтобы рассматривать проблему [мигрантов] как проблему, которая их не касается», — сказал папа Римский.

«Уважение к людям и правам человека — особенно на континенте, который не перестает продвигать их в мире, — всегда должно защищаться, и достоинство каждого должно быть превыше всего. Печально слышать предложение о выделении общих средств на строительство стен в качестве решения», — сказал он.

Папа Франциск процитировал слова писателя Эли Визеля из его речи о присуждении Нобелевской премии: «Когда человеческие жизни находятся под угрозой, когда человеческое достоинство находится под угрозой, национальные границы и чувства становятся неуместными».

Обращаясь к беженцам католической веры, слушавшим его речь, он сказал, что молит Бога «избавить нас от нашего эгоцентризма», и призвал каждого человека «преодолеть паралич страха, безразличие, которое убивает, циничное безразличие, которое в бархатных перчатках обрекает на смерть любого, кто находится на обочине».

Это самообман — верить, что для спасения достаточно личного и национального эгоцентризма, сказал папа. Проблема миграции и беженцев является глобальной проблемой, гуманитарным кризисом, который касается всех нас, подчеркнул понтифик. Кризис пандемии коронавируса связал людей с миграционным кризисом, «заставив нас почувствовать, что мы все в одной лодке, заставив нас почувствовать, что значит испытывать одни и те же страхи», с которыми нужно бороться сообща, вместо того, чтобы внедрять фрагментарные решения. При этом, пока вакцинация продвигается на глобальном уровне с большими усилиями, всё указывает на ужасное уклонение от правосудия в том, что касается миграции. А ведь речь всё так же идет о человеческих жизнях. «Речь идет о будущем каждого, которое будет мирным только в том случае, если включены будут все», — отметил папа Римский.