Челябинск, 6 декабря, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В Челябинской области 5 декабря обнаружили 637 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 132 453 случая заражения. Из них излечились 117 162 пациента.

Больных COVID-19 насчитывается 8663 человека. Скончались от ковида ещё 30 граждан.