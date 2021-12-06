Благовещенск, , 11:45 — REGNUM Полицейские задержали 5 декабря жителя Благовещенска Дмитрия Кравцова, который был организатором акции против режима QR-кодов. Он собирался выступить с речью против вводимых ограничений во время пандемии, сообщило «Сибирь.Реалии» (иностранное СМИ, выполняющее функции иноагента).

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

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Активисты рассказали, что планировали сначала возложить цветы к мемориалу Победы на площади Благовещенска, а затем выступить с речью против QR-кодов. На площадь участников акции не пустили сотрудники полиции.

На некоторых активистов были составлены протоколы об участии в несанкционированном мероприятии, а его организатора увезли в СИЗО. Ему могут назначить 10 суток административного ареста.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье продолжаются рейды с целью выявления нарушения антиковидных ограничений. Пол данным на 2 декабря за 2021 год были составлены 1322 протокола по факту пренебрежения противокоронавирусными мерами, за время действия QR-кодов — 35.