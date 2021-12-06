Севастополь, 6 декабря, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В Севастополе подтверждено 195 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе облправительства 6 декабря. Это на три случая меньше, чем было подтверждено накануне, 5 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«82 человека выписаны после выздоровления. Умерли восемь человек в возрасте от 57 до 90 лет», — уточнили в пресс-службе.

На 6 декабря в городе в общей сложности подтверждено 49 960 случаев заражения коронавирусом. Из общего числа выздоровели уже 45 481 пациент, скончались 1 734 человека.

В Севастополе продолжается вакцинация против коронавируса — на 6 декабря привиты 251 936 человека, вакцинацию двумя компонентами вакцины прошли 226 407 жителей региона. Как сообщало ИА REGNUM, ранее Севастополь был назван лидером по достижению коллективного иммунитета к коронавирусу.