Черкесск, 6 декабря, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Власти Карачаево-Черкесии рассчитывают на заметное улучшение ситуации с безработицей в регионе. До конца 2021 года её уровень должен снизиться в четыре раза, сообщила заместитель председателя республиканской контрольно-счетной палаты Наталья Дудник.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Безработный

По её словам, общая численность зарегистрированных безработных должна составить к концу текущего года 5,5 тыс. человек. В аналогичном периоде 2020 года этот показатель составил 22,5 тыс. человек.

«По рынку труда наблюдается значительное снижение численности безработных, зарегистрированных в службе занятости. По оценочным данным министерства экономического развития КЧР, в 2021 году их численность составит 5,5 тыс. человек и уменьшится по сравнению с 2020 годом в 4,4 раза», — цитирует чиновницу РИА «Карачаево-Черкесия».

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