Черкесск, , 09:08 — REGNUM В Карачаево-Черкесии отмечается положительная динамика в снижении уровня безработицы. С начала 2021 года число безработных снизилось в шесть раз. Такие данные были приведены в ходе заседания правительства региона 28 октября.

Владимир Соколов. Безработица. 1986

«На начало сентября 2021 года численность безработных составила 4,4 тыс. человек и уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 2020 года в шесть раз», — говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства региона.

К концу 2021 года ожидается, что численность безработных в Карачаево-Черкесии составит около пяти тысяч человек.

Напомним, летом 2020 года уровень безработицы в Карачаево-Черкесии составлял 14,9%. На проблему безработицы обратил внимание главы республики Рашида Темрезова президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в августе 2021 года.

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