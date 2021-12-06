Киев, 6 декабря, 2021, 10:51 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено 4478 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 декабря сообщает украинский минздрав.

Moz.gov.ua Коронавирус. Украина

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«За сутки 5 декабря на Украине зафиксировано 4478 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 429, медработников — 52)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 3 501 955.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 239 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 88 519.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 3 059 741 человек вылечился от нового заболевания и было в общей сложности проведено 16 089 778 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 6622 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.